Kein Bär, kein Wolf: Hier sitzt ein Puma drin!

Die Route leitet in den Wald und zieht nach oben, ehe sie sich in einen Steig verwandelt. Darauf geht es im idyllischen Wald sanft hinunter. Bei einem Routenwirrwarr heißt es, sich an „Gschnitz“ halten – weiter absteigend einwärts (später „Lahnsiedlung“). Wir kommen zur Talstraße, jenseits führt ein Asphaltweg Richtung „Pumafalle“ und in die Talwiesen hinunter – mit Blick auf den Talschluss. Man bleibt auf dem Asphaltweg, überquert das Tal und erreicht – jetzt auswärts – die Jausenstation mit dem ungewöhnlichen Namen – einkehren lohnt sich!