Verletztentransporte: Penkenbahn lenkt jetzt ein

Mit Auto und Skidoo kämpfte sich – wie berichtet – in der Nacht auf Sonntag die Bergrettung Mayrhofen zu einem Dreijährigen mit Kopfverletzungen in einer Hütte am Penken durch. Mit der Penkenbahn wäre der Einsatz wohl deutlich schneller abgelaufen. Allerdings war laut Bergrettungseinsatzleiter Florian Eder in der Nacht niemand von der Bahn erreichbar, um diese in Betrieb zu nehmen. So musste der Dreijährige mühsam ins Tal gebracht werden.