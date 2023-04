Unbekannter setzt reihenweise Keller unter Wasser

Einsatz bis tief in die Nacht

Zum ersten Vorfall war es am Samstag in einer Wohnhausanlage in der Nähe der Wirtschaftskammer gekommen. Danach verlagerte der „Wasserteufel“ - wie ihn manche Bewohner bereits nennen - sein Treiben in eine Anlage der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft in der Bahngasse. Dort kam es am Dienstag zu einem regelrechten Katz-und-Maus-Spiel mit der Feuerwehr. Kaum war ein Raum ausgepumpt, stand bereits der nächste kniehoch unter Wasser. Der Einsatz dauerte bis in die tiefen Nachtstunden, die letzte Alarmierung war nach ein Uhr früh.