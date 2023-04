Die Lauser mit neuem Song und im Dauereinsatz

Nächste Woche geht’s für die sechs Jungs in ihren legendären Kilts ins Studio, dort wird an einem neuen Bühnen-Programm gearbeitet. Und das wird dann quasi im Dauerfeuer abgespult, bis November jagt ein Auftritt den nächsten. „Urlaub geht sich heuer keiner aus“, so der zweifache Papa, „aber davon haben wir in den letzten beiden Jahren ohnehin genug gehabt.“ Das Highlight wartet dann im Juni – da geht’s für die Musiker zum dritten Mal über den großen Teich zum Germanfest nach Milwaukee, bei dem mehr als 100.000 Besucher für Stimmung sorgen. „Fast alle sind deutschsprachig“, weiß Hinker, „es ist sehr berührend, wenn du die verschiedensten Geschichten der Auswanderer hörst“. Davor wartet aber „Schwerstarbeit“: 36 Seiten müssen für die Einreise in die USA beantwortet werden...