Ukraine: Russischer Drohnenangriff auf Odessa

In der Nacht auf Mittwoch hat die russische Armee laut ukrainischen Angaben die Region Odessa am Schwarzen Meer mit Drohnen angegriffen. Dabei sollen auch Objekte der öffentlichen Infrastruktur getroffen worden und Brände ausgebrochen sein. Laut prorussischen Einheiten hat die ukrainische Armee wiederum in der heftig umkämpften Stadt Bachmut vier Wohngebäude gesprengt.