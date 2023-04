Kroate erschlich sich jahrelang Sozialleistungen

Der Mann wurde bereits im Oktober 2017 beim Arbeitsmarktservice vorstellig. Unter Vortäuschung eines Hauptwohnsitzes in Österreich kam er nicht nur in den Genuss von Leistungen des AMS, sondern auch einer österreichischen Sozialversicherung. Diese nutzte er mehrfach, um etwa ärztliche Leistungen in Anspruch zu nehmen.