Gerichtsmedizin: Aaron Carter wurde nicht ermordet

Gut fünf Monate nach dem Tod von US-Sänger Aaron Carter steht nun die Todesursache fest. Der 34-Jährige sei unter dem Einfluss von Drogen in seiner Badewanne ertrunken, teilte die Gerichtsmedizin in Los Angeles am Dienstag mit. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Carters Mutter Jane hatte immer wieder behauptet, ihr Sohn sei ermordet worden.