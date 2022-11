Aaron Carters Ex Melanie erhebt schwere Vorwürfe

Aaron Carters On-off-Freundin und Mutter seines Sohnes, Melanie Martin, erhebt nach dem Tod von Sänger Aaron Carter (34) schwere Vorwürfe. Der US-amerikanische Sänger wurde vor rund zwei Wochen leblos in seiner Badewanne in seinem Haus aufgefunden. Schuld am Zustand des Ex-Kinderstars soll sein Manager gewesen sein.