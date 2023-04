Wunsch nach stärkerer Kooperation mit Österreich

Vietnam will China nicht reizen

Die Region rückte erst durch die Änderung der geopolitischen Ordnung durch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und Chinas aggressiver Außenpolitik stärker in den Fokus. „Ihre geopolitische Exponiertheit ist den Vietnamesen bewusst“, erklärte Schallenberg nach dem Treffen mit dem Premierminister und Außenminister in Hanoi. Man habe keine emotionale Beziehung zu Peking, wolle das Regime aber auch nicht reizen.