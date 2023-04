Startplätze für den Gletschermarathon gewinnen!

Am Fuße des Gletschers, genauer bei der Talstation der Rifflseebahn in Mandarfen, ist der Startpunkt des Pitztaler-Gletschermarathon. Dann geht es 42 Kilometer und 828 Höhenmeter bis nach Arzl im Pitztal. Für etwas weniger Ambitionierte gibt es auch einen Halbmarathon, den ca. elf Kilometer langen „Run & Fun“ -Lauf und einen Fünf-Kilometer-Lauf. Der Halbmarathon startet in St. Leonhard, die anderen zwei Läufe starten in Wenns. Der „Fun & Run“-Lauf macht dabei noch eine Schleife in und um Arzl, bevor es ins Ziel in der „Gruabe-Arena“ geht.