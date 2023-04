Schussopfer bei Feier sind vor allem Jugendliche

Keine Gesetzesverschärfung in Sicht

Ohne Gesetzesverschärfungen sehen Expertinnen und Experten keine Chance auf einen Rückgang der Waffengewalt. Um die durchzusetzen, wären Biden und seine Demokratinnen sowie Demokraten allerdings auf Kooperationsbereitschaft der Republikanerinnen und Republikaner im Kongress angewiesen, und die ist nicht in Sicht. Viele in der Partei stehen der mächtigen Schusswaffenlobby-Organisation National Rifle Association (NRA) nah. Als diese am Wochenende zu ihrer Jahresversammlung in Indianapolis zusammenkam, traten dort auch prominente Republikaner wie Donald Trump und Mike Pence auf.