Biathlet verschwunden! Nun sind Spuren aufgetaucht

Survival-Gegenstände gestohlen

Kurios: Nur 50 Kilometer von Lillehammer entfernt, kam es vor wenigen Tagen in Gausdal zu einem Einbruch, bei dem keine Wertgegenstände, dafür aber Dinge, die man zum Überleben in der Natur braucht, entwendet wurden. Ob der Diebstahl etwas mit dem Verschwinden Sporalands zu tun hat, lässt sich ebenfalls schwer sagen, die für den Fall verantwortliche Polizei-Beamtin Ragnhild Ouren appelliert dennoch: „Wenn jemand auf solche Dinge wie den Einbruch in Gausdal aufmerksam wird, soll er uns kontaktieren.“