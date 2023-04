Junger Raser brettert mit 200 km/h über Autobahn

Die Nacht auf Sonntag wird der junge Mann wohl nicht mehr so schnell vergessen. Gegen 2.45 Uhr wurde er von einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Tirol auf der A12 in Vomp in Fahrtrichtung Innsbruck geblitzt. Dabei spuckte das Messgerät eine Geschwindigkeit von 200 km/h aus.