Wiener (64) läuft in Linz seinen 712. Marathon!

Dieser Mann hat wahrlich einen Lauf - und das seit 37 Jahren! Denn unglaublich, aber wahr: Der Wiener Gerhard Wally bestreitet am Sonntag in Linz seinen 712. Marathon! Der „Krone“ verriet der 64-Jährige, was ihn am Marathonlaufen so dermaßen reizt, wie viele Laufschuhe er verbraucht und was er allen Debütanten rät.