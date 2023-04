Ärzte und Pfleger stemmen sich gegen Krise

Es liegt alleine an den Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern und natürlich auch am gesamten anderen Personal, die trotz dieser prekären Lage in den heimischen Spitälern ihren Dienst versehen. Sie lassen das wankende Gesundheitssystem eben nicht stürzen. Sie kümmern sich um die Menschen, die hilfesuchend die Ambulanzen stürmen - oft auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit. Sie sind unsere Wiener der Woche und haben es verdient, dass sich Bund und Länder endlich hinsetzen und die Gesundheitskrise angehen.