Ukrainische Truppen ziehen sich zurück

Die Lage im schwer umkämpften Bachmut hat sich nach Angaben beider Kriegsparteien in den vergangenen Tagen weiter zugespitzt. Nach monatelangen und verlustreichen Kämpfen hatten die russischen Angreifer zuletzt eigenen Angaben zufolge Geländegewinne erzielt und rund 80 Prozent der Stadt erobert. Die Ukraine wiederum will die inzwischen fast völlig zerstörte Stadt trotz der Probleme nicht aufgeben. So sollen die russischen Angreifer zu verlustreichen Angriffen gezwungen und die Moskauer Truppen auf diese Weise abgenutzt werden. In Bachmut lebten früher rund 70.000 Einwohner, aktuell harren noch einige Tausend aus.