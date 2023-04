Wein-Award für Winzer mit Herz und viel Feingefühl

Die Besten der Besten

Die ersten Plätze belegten die A-Nobis Sektkellerei (Grande Cuvée Extra Brut 2013), das Weingut Alfred Fischer (Rosalia DAC The Origin of Rosé 2022), Günter und Regina Triebaumer (Geyerumriss Furmint 2022), Kollwentz (Chardonnay Ried Katterstein 2020), der Salzl Seewinkelhof (Neusiedlersee DAC Reserve Zweigelt Sacris 2019), Höpler (Pinot Noir 2020) ex aequo mit Stiegelmar (St. Laurent Ried Goldberg 2019), Wellanschitz (Alte Reben Well Ried Gfanger 2019), Kollwentz (Steinzeiler 2019), Christian Haider (Spätlese Neusiedlersee DAC 2022) und einmal mehr das Weingut Triebaumer (Ruster Ausbruch DAC Welschriesling 2021). Bei den Alternativen Weinen hatte StephanO Das-Wein-Gut (Ceres 2019) die Nase vorne.