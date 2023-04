Millionen Segelquallen in Kalifornien angespült

Experten zufolge gibt es keinen Grund zur Sorge: Bei starkem Wind in Kombination mit erhöhten Reproduktionsraten können die Segelquallen massenhaft angespült werden, wie dies in Südkalifornien der Fall war, sagt Forscherin Rita F. T. Pires vom Portuguese Institute for Sea and Atmosphere dem US-Wochenmagazin „Newsweek“.