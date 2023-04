Volksschule Schwarzstraße wechselt Standort

Die Volksschule der Franziskanerinnen in der Salzburger Schwarzstraße wurde bereits im Jahr 1905 gegründet. Zuletzt war aber Zittern um den Fortbestand der Schule angesagt. Der Orden kündigte vor Jahren seinen Rückzug an und verkaufte die Hälfte seiner Liegenschaften. 100 Wohnungen sollen in prominenter Salzach-Lage entstehen.