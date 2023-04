Botschaften der Jugend beim Tiroler Redewettbewerb

Sieger beim Bundesfinale

Die Sieger bei der „Klassischen Rede“: Mohadisa Hosseini (8. Schulstufe, Paulinum Schwaz), Emily Obexer (Polytechnische Schulen, PTS Kufstein), Denise Victoria Wurzrainer (Berufsschulen, TFBS Kitzbühel), Mirsada Begic (Mittlere Schulen, BHAS Telfs) und Juliana Rössler (Höhere Schulen, HTL Anichstraße Innsbruck). Bei der „Spontanrede“ überzeugte vor allem Lukas Geisler (BRG in der Au, Innsbruck). In der Kategorie „Sprachrohr“ siegten Elena Peintner, Leonie Tiefnig, Melissa Unterlechner und Sophia Mattersberger (MS Lienz Nord). Sie haben sich damit für das Bundesfinale vom 5. bis 7. Juni qualifiziert, das in diesem Jahr im Landhaus in Innsbruck ausgetragen wird.