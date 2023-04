Das Braunkehlchen braucht Blumenwiesen

Wichtige Forderungen

In den letzten, vereinzelten und lückenhaften Braunkehlchen-Gebieten Österreichs müsse die Hälfte aller Grünlandflächen maximal zwei- bis dreimal gemäht werden, so die Vogelexperten in einer Aussendung. Die verpflichtende Anlage von Biodiversitätsflächen (spät gemähte Wiesen, Brachestreifen sowie mehrjährige Blühstreifen, die im Winter stehen gelassen werden) solle in den betreffenden Regionen auf diese Gebiete konzentriert werden.