Problembär im Trentino zum Abschuss freigegeben

Bärenanzahl soll auf die Hälfte reduziert werden

Fugatti hegt jedoch längerfristig den Plan, die Zahl der Bären im Trentino von den heutigen rund 100 auf 50 zu dezimieren, denn ihre Anwesenheit stelle eine Gefahr für den Menschen dar. Der italienische Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin will die Lage prüfen. Er erklärte sich zwar bereit, das Projekt „Life Ursus“ zu überdenken, mit dem in den vergangenen Jahren die Wiederansiedlung von Bären in der Region stark gefördert worden war, wolle sich jedoch an die Anweisungen der Umweltbehörde ISPRA halten. Gegen die Erlegung der Bären laufen Tierschutzorganisationen Sturm.