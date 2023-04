Wohnungskauf ist im Flachgau nur schwer möglich

Man muss heute privilegiert sein, um ein Grundstück zu erwerben“, spricht der Mattseer Autor Siegfried Hetz vielen Flachgauern aus der Seele. Von der Landtagswahl erwarte er mehr Wohnbau in den Ortszentren. Diese Forderung unterstreicht auch Red Bull-Mannschaftsbetreuer Roland Sickinger aus Seekirchen. Er sagt: „Wenn du nichts erbst, hast du keine Chance mehr auf eine Eigentumswohnung.“ Der Flachgau gehört inzwischen laut Remax-Immospiegel 2022 zu den zwölf teuersten Bezirken bei Eigentumswohnungen außer Wien. Im Bundesland Salzburg kostete einer AK-Studie zufolge ein Quadratmeter Wohnungseigentum im Jahr 2000 noch 2048 Euro, im Jahr 2022 mehr als doppelt so viel, konkret 4982 Euro. Damit ist Salzburg nach Wien und Vorarlberg mit am teuersten in Österreich.