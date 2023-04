Deutschland: Mutter getöteter Kinder festgenommen

Zuvor hieß es lediglich, dass eine 43-jährige Angehörige wegen des Verdachts der Tötung am Tatort festgenommen worden sei. Die Leichen der Kinder, die in einer Wohnung im deutschen Baden-Württemberg entdeckt worden waren, sollen am Dienstag obduziert werden. Die Brüder Hagen und Theodor wurden neun beziehungsweise sieben Jahre alt. Die Mutter der beiden soll in Handschellen abgeführt worden sein, ohne Widerstand zu leisten.