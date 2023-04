Aich/Dob gleicht in AVL-Finalserie gegen Tirol aus

„Wir haben den Faden komplett verloren“

Die Innsbrucker Köpfe gingen nach der Verletzung von Schlüsselspieler Arthur Nath (vermuteter Bänderriss) im zweiten Satz kontinuierlich nach unten. „Wir haben den Faden komplett verloren“, räumte Nicolai Grabmüller ein. Spiel drei findet am Samstag (20.25 Uhr) in Innsbruck statt. Aich/Dob hat Blut geleckt. Micheu: „Wir werden voll fokussiert nach Innsbruck fahren. Wir können auch dort bestehen.“ Im Hinspiel um Platz fünf legte Amstetten in Zwettl bei Union Waldviertel mit einem 3:0 (23,19,18) vor.