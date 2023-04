Viel Griss um Personal auf steirischen Berghütten

Ein Hütte zu pachten will heute gut überlegt sein

Bei anderen steirischen Hütten ist es indes ungewiss, ob sie heuer überhaupt noch aufsperren: So sucht etwa der Österreichische Touristenklub (ÖTK) für das Mugel-Schutzhaus am Leobner Hausberg sowie für das Karl-Ludwig-Haus auf der Rax fieberhaft nach neuen Pächtern. „Wir haben gerade wieder Gespräche mit einem Interessenten für das Mugel-Schutzhaus“, sagt der auf „Hüttenmanagement“ spezialisierte Georg Oberlohr. Generell sei es gerade nicht leicht, neue Pächter zu finden. „Die Teuerungswelle und die schwierige Personallage sorgen für eher verhaltene Stimmung“, so der Osttiroler.