Vorarlberg sucht Lösung für beste Sanierung

In Vorarlberg steht die Sanierung zahlreicher Gebäude im gemeinnützigen Wohnbestand an. Um einerseits die Gebäude thermisch-energetisch auf den neuesten Stand zu bringen, andererseits aber die Kosten möglichst niedrig zu halten, hat das Land in einem Forschungsprojekt nach der idealen Vorgehensweise in der technischen Umsetzung gesucht. In einem nächsten Schritt werden in Bludenz zwei Mustergebäude saniert. Damit will man Erkenntnisse für ein Gesamtsanierungsprogramm sammeln.