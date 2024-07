Bulldogge nach Biss im Zorn vom Balkon geworfen

Schon in der Vergangenheit sei es zu Attacken gegenüber Kindern gekommen. Wenngleich Richterin Sabrina Tagwercher der Auffassung ist, dass „das nicht Nichts ist, was passiert ist“, sieht sie von einer Verurteilung ab. Sie lässt den Unbescholtenen gewähren, indem sie die Sache diversionell erledigt und über den Hundehalter eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro verhängt. Begründung: „Es liegt keine grundlose Tierquälerei vor, sondern ein Auslöser in Form eines Bisses.“