Thiem im Aufwärtstrend ++ Straka auf Schlagdistanz

Dominic Thiem erreicht sein erstes Viertelfinale 2023, Sturm Graz zieht Rapid ins ÖFB-Cup-Finale nach und Sepp Straka zeigt nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Masters in Augusta sein Können - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 7. April.