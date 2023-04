Sturz nach ÖFB-Cup-Partie: Fan in Lebensgefahr

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag in einer Aussendung mitteilte, war der Fußballfan mit vier Freunden aus Oberösterreich nach Graz angereist, um sich das Cupspiel anzusehen und danach in einem Quartier im Bezirk St. Peter zu übernachten. Beim Betreten der Unterkunft dürfte er aber einen falschen Eingang erwischt haben und stolperte über eine etwa fünf Zentimeter hohe Kante im Eingangsbereich eines Kellers. Er fiel mehrere Meter über die Stufen hinab und schlug mit dem Kopf am Betonboden auf.