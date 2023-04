„Es will ohnehin jeder Sturm gegen Rapid sehen“

Kühbauer war enttäuscht, der 52-Jährige haderte nicht nur mit dem doppelten Stangen-Pech in den ersten fünf Minuten. „Wir waren besser im Spiel, hätten in Führung gehen müssen. Dann haben wir das Tor aus einem Tausend-Gulden-Schuss bekommen“, analysierte der LASK-Trainer, der seiner Mannschaft von der Leistung her nichts vorwerfen könne.