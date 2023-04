Erzbischof Lackner wusch Pflegern die Füße

„Die Fußwaschung ist ein Zeichen des Dankes“, sagt der Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Der Geistliche erinnerte am Gründonnerstag an die biblische Begebenheit, als Jesus seinen Jüngern die Füße wusch. Als symbolischen Dienst am Nächsten wusch Lackner während der Abendmesse im Dom zwölf Pflegekräften aus Salzburg und Tirol die Füße - stellvertretend für alle Pflegekräfte in der Erzdiözese Salzburg.