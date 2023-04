Korosec zu Pflege: „Müssen jetzt Weichen stellen“

Heimbetreuung ist achtmal so teuer. Es gibt zu wenig Personal. „Und so viele Mehrgleisigkeiten bei Finanzierung und Strukturen. Bedingt auch durch den Föderalismus.“ Weiterer Punkt: Prävention. Während in Dänemark acht Prozent der über 65-Jährigen pflegebedürftig sind, sind es bei uns 22 Prozent.