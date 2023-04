Beim „runden Tisch“ wird Regionalität serviert

„Regionale Lebensmittel waren auch in der Pandemie verfügbar. Ihre Preise sind in der Teuerung weniger stark gestiegen. Es hat sich gezeigt, dass Regionalität krisenfest ist“, fasst Stefan Mair, Obmann des Tiroler Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer, zusammen. Das Bewusstsein, wie wertvoll regionale Produkte sind, wollen WK und Agrarmarketing Tirol beim ersten Tiroler Lebensmittelkongress im Congresspark Igls kanalisieren. 180 Vertreter aus allen Stationen der Wertschöpfungskette - „vom Feld bis ins Regal“ - haben sich angesagt, darunter auch die Vertreter der Groß- und Einzelhandelsketten.