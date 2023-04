Die kleine Botin bemalt Ostereier anders

Die Osterferien sind in vollem Gange und die Feiertage stehen vor der Tür. Wenn den Kindern schon langweilig wird oder noch schnell neue Osterdeko her soll, dann habe ich eine Idee! Ich bemale Ostereier heuer einfach mal anders: Was wir dazu brauchen, lässt sich bestimmt in jedem Haushalt finden.