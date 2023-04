„Ich wollte nur meinem Sohn die Finger brechen“

Was war passiert? Der Sohn des Angeklagten war im tiefergelegten BMW von einer Streife angehalten worden. „Die Polizisten haben mich provoziert und wollten mir die Kennzeichen wegnehmen“, so der 21-Jährige, der unflätig auf die Beamten einschimpfte und, als die Lage endgültig zu eskalieren drohte, seinen Vater anrief, um Rat einzuholen. Als der abhob, schaltete der Junior das Mikrofon am Handy ein. Beide Polizisten bestätigten, folgendes gehört zu haben: „Wenn du die Kennzeichen von meinem Sohn angreifst, werde ich dir die Hände abhacken und dann greifst du nie wieder etwas an, du scheiß Bulle.“