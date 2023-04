Mädchen (10) tot in Heim: Drei Burschen verdächtig

Angestellte der des Kinder- und Jugendhilfezentrums St. Josef in Wunsiedel hätten das Kind am Dienstag um 8.45 Uhr morgens leblos in einem Zimmer entdeckt. Ein Notarztteam habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können. Nach Angaben der deutschen Ermittler gibt es Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens.