Junge Täter: Was ist bloß mit den Kindern los?

Fall 1: Messerraub

Mit runder Brille und kindlich gekleidet tritt in Wien ein Gymnasiast vor die Richterin. Seine Mutter starb bei der Geburt. Eine gut situierte Familie - der Papa Kommerzialrat - adoptierte den Buben und seine Schwester. Es funktionierte, bis Erik (Name geändert) vor einem Monat in der Freistunde einer Drogerieangestellten in Wien-Währing ein Butterfly-Messer an den Hals hielt und die Kassa ausräumte.