Kate Bosworth und Justin Long haben sich verlobt

Lange auf Verkündung gewartet

Dass sie sich so lange Zeit gelassen hätten, über ihre Verlobung zu sprechen, habe einen guten Grund. Zwar seien sie schon öfter darauf angesprochen worden, aber sie hätten sich die Verkündung in einem Rahmen gewünscht, in dem es sich „am besten anfühlt“, darüber zu reden. „Und dann dachten wir: ,Oh, ich würde wirklich gerne einfach mit dir darüber reden‘“, schilderte die Schauspielerin.