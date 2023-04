Krise bei Magna: 1800 Mitarbeiter sind betroffen

9000 Mitarbeiter sind im Moment insgesamt im Werk von Magna-Steyr in Graz-Thondorf beschäftigt. Für 1800 von ihnen gab es zuletzt miese Post: „Wir haben die Belegschaft im Werk Graz informiert, dass mit Anfang Mai aufgrund einer geplanten Programmumstellung der Produktionsbetrieb in Teilbereichen für einen vorübergehenden Zeitraum von 2-Schicht auf 1-Schicht-Betrieb geändert wird“, bestätigte die Konzern-Zentrale in Frankfurt auf Nachfrage einen Bericht der „Kleinen Zeitung“.