„Dumm! Zu kindisch!“ Heftige Kritik an Nagelsmann

„Ich hatte nicht das Gefühl, dass er dazulernen will. Er hat gesagt, dass er so ist, wie er ist - und wenn es einem nicht passt, muss er Konsequenzen ziehen. So was ist dumm. Du musst doch als Trainer des FC Bayern tagtäglich versuchen, dazuzulernen“, schimpft Babbel bei der „ran Bundesliga Webshow“ über Nagelsmann. Harte Worte!