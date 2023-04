Ein Tattoo als Erinnerung an den Premierensieg

Am Autódromo Termas de Río Hondo in Argentinien, wo er vor fünf Jahren seinen ersten Triumph in der Moto3 gefeiert hatte, verblüffte Marco Bezzecchi Sonntag mit seinem staubtrockenen Start-Ziel-Sieg im strömenden Regen alle. Der 24-jährige Italiener ist nicht der erste Spross der VR46-Akademie von Valentino Rossi, der ein MotoGP-Rennen gewinnen konnte. Aber der Erste, der das fürs VR46-Team geschafft hat und somit auch dem Rennstall seines Idols die Siegpremiere auf der Kunden-Ducati bescherte.