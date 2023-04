Drogen im Blut: Bursch (15) hat 140 km/h auf Tacho

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr. Eine Polizeistreife bemerkte das Auto, das mit stolzen 140 km/h auf der B164 durch Fieberbrunn in Richtung Hochfilzen unterwegs war. Über vier Kilometer missachtete der Lenker sämtliche Anhalteversuche. Zudem pfiff er auf Überholverbote, Sperrlinien und führte Überholmanöver an unübersichtlichen Stellen durch. Bei einer Bushaltestelle hielt das Auto an. Dann beobachteten die Polizistinnen, wie die Insassen die Plätze tauschten.