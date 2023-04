Hamilton warnt: „Ich fühle mich immer noch unwohl“

Rekordweltmeister Lewis Hamilton durfte das Formel-1-Rennen in Melbourne für sich als erfolgreich abhaken. „Wenigstens konnte ich Max mal überholen“, sagte der Brite nach seinem zweiten Platz. Kurz nach dem Start war der 38-Jährige am 13 Jahre jüngeren Weltmeister vorbeigezogen und führte später sogar kurz. Platz zwei fühlte sich im weiterhin störrischen Mercedes fast wie ein Triumph an. „Das war sehr unerwartet“, sagte der Routinier vor der Abreise aus Down Under.