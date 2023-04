Beifahrer (28) wurde bei Kontrolle verhaftet

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag um 12 Uhr in Ottensheim wurde ein 28-Jähriger aus Moldawien als Beifahrer in einem LKW auf der Rohrbacher Straße, B127, von Polizisten angehalten und einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei wurde in der Interpol- Fahndungsdatenbank festgestellt, dass gegen den Mann eine internationale Fahndungsausschreibung für Moldawien (Haftbefehl und Auslieferungshaft) besteht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 28-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.