„Sieht danach aus, als ob es nur um die Show geht“

Die Formel 1 hat sich am Sonntag in eine dreiwöchige Pause begeben, eine nach den Turbulenzen von Melbourne durchaus willkommene. Der dramatische Grand Prix von Australien hatte vieles zu bieten, für nicht wenige zu viel. Gewohnt war der Sieg durch einen Red Bull, nach dem Erfolg von Sergio Perez in Saudi-Arabien war nun wieder Max Verstappen an der Reihe. Das war aber schon fast die einzige Konstante in einem Grand Prix, in dem etliches lange Zeit ungewiss schien.