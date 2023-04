„Haben Geschenke verteilt und Gegner eingeladen“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): „Es war ein Spitzenspiel, es war ein Topspiel, es ging hin und her. Wir fahren trotzdem frustriert nach Hause, weil wir Geschenke verteilt haben, die der Gegner eiskalt genutzt hat. Die Leistung war okay, die war gut. Man kann auf sehr vielen Dingen aufbauen, aber auf diesem Niveau dürfen wir uns solche Fehler im Aufbauspiel nicht erlauben. Wir haben den Gegner eingeladen, das muss man so offen sagen.“