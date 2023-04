Tornados zogen Schneise der Verwüstung durch USA

Nach einer Serie heftiger Stürme und Tornados in den USA ist die Zahl der Todesopfer laut örtlichen Medien und Behörden auf mindestens 26 gestiegen. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben. Allein im Bezirk McNairy im Bundesstaat Tennessee seien neun Tote zu beklagen, teilte das zuständige Sheriff-Büro am Samstagabend mit. Die Opfer seien in eingestürzten Gebäuden gefunden worden.