Junge Frau (23) betrieb rechtsextreme Chatgruppen

Pistole und Kleidungsstücke mit NS-Bezug sichergestellt

Die Beschuldigte konnte am 31. Jänner im Zuge verdeckter Ermittlungsmaßnahmen durch die DSN und das LVT Niederösterreich mit Unterstützung des EKO Cobra festgenommen und anschließend in die Justizanstalt gebracht werden, wie am Sonntag bekannt wurde. In weiterer Folge wurde die Untersuchungshaft verhängt. Zum Zeitpunkt der Festnahmen erfolgten an zwei Örtlichkeiten Durchsuchungsmaßnahmen - dort konnten diverse Datenträger, eine Pistole inklusive Munition sowie Kleidungsstücke mit NS-Bezug sichergestellt werden.