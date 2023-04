Start für Franz Müllners Weltrekordtour gelungen

Zum Abschluss seiner Karriere will Franz Müllner auf sieben Kontinenten sieben Weltrekorde aufstellen. Der Auftakt in Südamerika ist schon einmal gelungen. In Cuzco in Peru zog Müllner auf 2780 Metern Seehöhe den höchstgelegenen Zug und stellte damit einen neuen Weltrekord auf!